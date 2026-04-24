Il Pentagono sta predisponendo piani per affrontare la minaccia di mine e imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz, uno dei principali passaggi strategici per il traffico marittimo globale. La regione è al centro di tensioni crescenti, con l’amministrazione statunitense che si prepara a intervenire in caso di attacchi o azioni ostili. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze militari coinvolte.

? Cosa sapere Il Pentagono prepara piani per neutralizzare mine e imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz.. La sicurezza del transito petrolifero mondiale dipende dalla gestione delle minacce marittime nel Golfo.. Washington valuta opzioni militari per neutralizzare mine e imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz, mentre Trump nega l’esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 a favore dell’Italia. Al 56esimo giorno del conflitto che vede contrapposti Stati Uniti, Israele e Iran, la tensione diplomatica non accenna a scemare. Mentre il Pentagono affina piani d’emergenza per proteggere il braccio di mare che garantisce il transito del 20% delle risorse petrolifere mondiali, il fronte diplomatico si muove su binari paralleli tra il Libano e la Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione nel Golfo: il Pentagono prepara piani contro le mine iraniane

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