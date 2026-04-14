Hormuz tensione nel Golfo | navi petroliere in fuga dalle mine

Nel Golfo di Hormuz si registrano movimenti anomali delle navi, tra cui superpetroliere cinesi e imbarcazioni dirette verso l’Iraq e gli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei negoziati a Islamabad. La zona ha visto alcune navi petroliere allontanarsi dalle aree minate, mentre altre hanno modificato i propri percorsi. La situazione di tensione tra le diverse flotte coinvolte si è intensificata nelle ultime ore.

Dopo lo stop ai negoziati avvenuto a Islamabad, la navigazione nello stretto di Hormuz ha registrato movimenti irregolari che coinvolgono superpetroliere cinesi e navi dirette verso l’Iraq e gli Emirati Arabi Uniti. Mentre tre imbarcazioni hanno completato il transito dopo l’accordo di cessate il fuoco, altre due sono state costrette a invertire la rotta nelle vicinanze dell’isola iraniana di Larak, in un contesto segnato dalla presenza di mine depositate da Teheran e dall’intervento di due navi da guerra statunitensi. La gestione dei flussi energetici nel cuore del Golfo sta mostrando le prime crepe della fragilità diplomatica. Sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz, tensione nel Golfo: navi petroliere in fuga dalle mine Tre navi colpite nello Stretto di Hormuz e a fuoco due petroliere nel Golfo PersicoAlmeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Leggi anche: Petroliere, cargo, portarinfuse. Tutte le navi colpite dall'Iran nel Golfo