Guerra invisibile nello Stretto | droni e robot contro le mine iraniane

Il Pentagono ha avviato un’operazione segreta nello Stretto di Hormuz, utilizzando droni subacquei e navi senza equipaggio per neutralizzare le mine posizionate dai Pasdaran iraniani. L’obiettivo è prevenire rischi per le rotte marittime e garantire la sicurezza delle navi che transitano in quella zona strategica. Questa operazione si svolge in assenza di comunicazioni ufficiali, mantenendo un basso profilo pubblico.

Il Pentagono ha lanciato un'operazione silenziosa nello Stretto di Hormuz per neutralizzare le mine posizionate dai Pasdaran, puntando tutto su droni subacquei e navi senza equipaggio. La manovra mira a riaprire corridoi sicuri per il commercio dopo che l'Iran ha bloccato il passaggio nel fine settimana scorso, aprendo il fuoco contro due imbarcazioni civili. Droni e sonar contro la minaccia invisibile dei fondali Washington non punta più sulla sola presenza fisica delle navi da guerra per garan .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra invisibile nello Stretto: droni e robot contro le mine iraniane The US deploys a fearless force to clear Iran's naval mines from Hormuz Notizie correlate Mine iraniane nello Stretto di Hormuz e petrolio a 200 dollari: il ricatto energetico di TeheranL'Iran ha dislocato una decina di mine nello Stretto di Hormuz, una scelta che probabilmente complicherà la riapertura del canale, fondamentale per... La guerra delle mine nello Stretto di Hormuz. Finti pescherecci e sommozzatori, gli iraniani si muovono come spettriRoma, 12 marzo 2026 - Il comando militare iraniano ha dichiarato mercoledì che il mondo deve prepararsi a un aumento del prezzo del petrolio fino a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sudan: tre anni di guerra invisibile; Stretto di Hormuz, la minaccia invisibile: come le mine iraniane possono strangolare il commercio globale; Hormuz, il mediatore invisibile: il ruolo dell’Oman nella crisi tra Iran e Stati Uniti; Stretto di Hormuz, così un paradiso fragile ricco di animali viene minacciato dalla guerra. Cacciamine italiani, la partita invisibile nello Stretto: pronti i primi due per HormuzNel silenzio del mare, dove non esistono linee del fronte e le minacce non si vedono, si combatte una delle guerre più tecniche e meno raccontate. È una ... thesocialpost.it Tensione nello Stretto di Taiwan: nave giapponese sfida Pechino, la Cina evoca lo spettro dei cavi sottomariniPECHINO — Basta un passaggio in mare per riaccendere una crisi globale. Il recente attraversamento dello Stretto di Taiwan da parte di un cacciatorpediniere giapponese ha provocato una reazione ... ticinolive.ch La guerra invisibile di Putin: internet, élite e crepe nel sistema Mentre la guerra in Ucraina si trascina senza svolte decisive, in Russia si apre un altro fronte, meno visibile ma altrettanto strategico. Non si combatte con carri armati o droni, ma con cavi, server e facebook Medio Oriente, i drammi invisibili della guerra in Libano. Tre storie per calarsi nei panni di chi resta e vede sgretolarsi tutto ciò che ha: "Hai trenta minuti per lasciare casa senza sapere se la ritroverai" di @GuGallone x.com