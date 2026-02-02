Sinner parte l' operazione rimonta su Alcaraz | può vincere il Roland Garros?

Sinner parte all’attacco contro Alcaraz. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano cerca di ribaltare la partita e di restare in corsa per il Roland Garros. Alcaraz, invece, ha già conquistato il suo primo grande torneo del 2026 e si prepara a difendere il titolo a Parigi. La sfida si fa intensa, e il pubblico aspetta di vedere se Sinner riuscirà a completare una rimonta importante.

Lo spagnolo ha vinto il primo grande torneo del 2026 conquistando il Career Grand Slam: il prossimo appuntamento Slam è a Parigi La prima grande sfida a distanza del 2026, perché non c'è stato il confronto diretto in campo, l'ha vinta Carlos Alcaraz conquistando per la prima volta lo Slam australiano e centrando il poker (Career Grand Slam) a soli 22 anni e 272 giorni. La sfida con Jannik si sposterà a fine maggio al Roland Garros: e allora scopriamo subito le quote Sinner vincente Roland Garros 2026 nel torneo che si concluderà domenica 7 giugno. Jannik, dunque, non è riuscito a centrare il tris a Melbourne e a difendere i suoi 2000 punti conquistati nel gennaio del 2025: il suo distacco da Alcaraz, saldo al primo posto del ranking, è così salito a 3350 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La stagione 2026 del tennis si concentra sulla possibilità di una nuova alternanza ai vertici, oltre ai nomi di Alcaraz, Sinner e Djokovic.

