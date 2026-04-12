Sinner e la vetta del mondo ritrovata | Da Roma a Wimbledon passando per il Roland Garros | punteggi e scenari della lotta con Alcaraz

In soli due mesi, il panorama tennistico internazionale è cambiato radicalmente. Dopo le sconfitte all’Australian Open e in Qatar, il giocatore ha risalito la classifica e si trova ora in testa, affrontando il rivale principale nelle tappe di Roma, Roland Garros e Wimbledon. La lotta tra i due atleti si svolge su diversi terreni e superfici, con punteggi e risultati che hanno modificato gli equilibri del circuito.

Come cambiano le cose in appena due mesi. Dai dubbi per le sconfitte all’ Australian Open e in Qatar al dominio incontrastato. E poco importa se si gioca sul cemento o sulla terra rossa, alla fine vince sempre lui. Il ritorno al numero uno del mondo di Jannik Sinner è figlio di questa parabola, iniziata a Indian Wells, passata da Miami e terminata con questo successo a Montecarlo su Carlos Alcaraz per 7-6 6-3. Tre Masters 1000 consecutivi nel 2026 nei primi tre appuntamenti. Quattro se si tiene conto anche del torneo di Parigi conquistato alla fine della scorsa stagione. Il 27esimo trofeo in carriera e l’ottavo Masters 1000 in totale. Il Principato ha spezzato un piccolo tabù che iniziava a farsi fastidioso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner e la vetta del mondo ritrovata | Da Roma a Wimbledon, passando per il Roland Garros: punteggi e scenari della lotta con Alcaraz Quando Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz fino al Roland GarrosLo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, mentre l’azzurro non giocò a Miami: i due... “La squalifica sta aiutando Sinner”: dalla Spagna le voci sulla lotta per il numero 1. “E prima del Roland Garros…”“La squalifica del 2025 aiuta Sinner nella corsa al numero 1“: questo è il titolo di un articolo pubblicato su Marca, il quotidiano sportivo più...