Tempo Scooter e quell' eterna rivalità tra Ostia e Fregene | cosa scelgono i romani

Oggi, il giornalista Dejan Cetnikovic ha intervistato alcuni romani per scoprire le loro preferenze tra Ostia e Fregene. Armato di microfono e taccuino, ha raccolto le opinioni di chi vive nella capitale o frequenta abitualmente queste località sulla spiaggia. Le risposte variano tra chi predilige la vivacità di Ostia e chi invece sceglie la tranquillità di Fregene.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani se preferiscono Ostia o Fregene: ecco cosa gli hanno risposto. .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tempo Scooter e quell'eterna rivalità tra Ostia e Fregene: cosa scelgono i romani Notizie correlate Tempo Scooter, referendum sulla giustizia, cosa votano i romaniOggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Tempo Scooter: cosa pensano i romani del "lockdown energetico"Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che cosa ne pensano dello spauracchio del lockdown energetico. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Milano: slitta al 2028 il divieto di accesso moto e scooter nella Ztl Quadrilatero; Incentivi finiti? Ecco gli scooter elettrici più economici che puoi acquistare senza bonus; ANCMA rilancia le due ruote come risposta al traffico urbano; Ancora uno schianto fra Melegnano e Riozzo, a terra un 23enne in scooter. Da tempo sostenitrice della alternativa a celle combustibili piuttosto che allo sviluppo delle powertrain elettriche tradizionali, accelera con nuovi brevetti che mettono al centro lo sviluppo di uno scooter alimentato a idrogeno facebook