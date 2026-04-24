Tempo Scooter e quell' eterna rivalità tra Ostia e Fregene | cosa scelgono i romani

Da iltempo.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, il giornalista Dejan Cetnikovic ha intervistato alcuni romani per scoprire le loro preferenze tra Ostia e Fregene. Armato di microfono e taccuino, ha raccolto le opinioni di chi vive nella capitale o frequenta abitualmente queste località sulla spiaggia. Le risposte variano tra chi predilige la vivacità di Ostia e chi invece sceglie la tranquillità di Fregene.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani se preferiscono Ostia o Fregene: ecco cosa gli hanno risposto. .🔗 Leggi su Iltempo.it

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