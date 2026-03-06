Tempo Scooter referendum sulla giustizia cosa votano i romani
Oggi il nostro giornalista ha intervistato alcuni romani per scoprire cosa pensano del referendum sulla giustizia. Sono state raccolte diverse opinioni riguardo alla partecipazione e alle questioni che riguardano la riforma. Le interviste sono state fatte nelle strade della città, coinvolgendo cittadini di età e background diversi. I risultati mostrano una varietà di punti di vista sul tema.
Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Ecco cosa voteranno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
