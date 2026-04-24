Oggi, il giornalista Dejan Cetnikovic ha raccolto le opinioni di alcuni romani riguardo alle preferenze tra Ostia e Fregene. La domanda principale riguarda quale delle due località preferiscono per passare il tempo o per le uscite in scooter. Le risposte variano, con alcuni che indicano Ostia e altri che preferiscono Fregene, evidenziando così una divisione tra i cittadini.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani se preferiscono Ostia o Fregene: ecco cosa gli hanno risposto. .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tempo Scooter e l'eterna rivalità tra Ostia e Fregene: cosa scelgono i romani

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