Con il sole alto nel cielo, alcune persone si godono una giornata in spiaggia, con teli da mare e piedi scalzi. Vicino ai palazzi istituzionali, si è verificato un episodio che ha lasciato tracce sul basamento di un obelisco, visibile a chi passa di lì. Il caldo intenso sembra aver contribuito a creare un’atmosfera tesa, mentre l’attenzione si concentra su quanto accaduto in uno dei luoghi simbolo della città.

Il caldo gioca brutti scherzi. Anche a pochi passi dai palazzi del potere, nel "salotto" che il mondo ci invidia. Ieri pomeriggio, quando il sole batteva forte sulle vie del Centro, un gruppetto di turiste ha pensato bene di trasformare la base dell' obelisco di Montecitorio in una superficie sulla quale adagiarsi e andare a caccia della prima tintarella. In barba al rispetto del decoro urbano e delle regole di buon comportamento, tre o quattro ragazze hanno steso teli da mare, abbassato le spalline e tolto le scarpe per poi sdraiarsi ai piedi del monumento. Il tutto indossando abiti più consoni a una spiaggia che a una delle piazze più importanti della Capitale e sotto gli occhi attoniti dei cittadini.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Teli da mare e piedi scalzi, lo sfregio all'obelisco

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