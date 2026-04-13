Algeri Leone XIV in moschea a piedi scalzi

Durante la sua visita ad Algeri, il Papa è arrivato a piedi scalzi alla Grande Moschea della città. È stato accolto dal Rettore della moschea, Mohamed Mamoun Al Qasimi. La visita si è svolta nel corso di una tappa ufficiale del Papa nella capitale. La presenza del Pontefice presso il luogo di culto musulmano ha attirato l’attenzione dei presenti.

Nel corso della sua tappa ad Algeri Papa Leone è arrivato in visita alla Grande Moschea cittadina. Al Suo arrivo è stato accolto dal Rettore della Moschea, Mohamed Mamoun Al Qasimi. Il Pontefice è entrato all’interno della moschea a piedi scalzi. A margine della visita anche un incontro privato con il Rettore della Moschea alla presenza del cardinale George Jacob Koovakad, Prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Algeri, Leone XIV in moschea a piedi scalzi Al via da Algeri il viaggio di 11 giorni di Papa Leone XIV in AfricaPapa Leone parte per un viaggio di 11 giorni in Africa, toccando quattro Paesi - Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale - e visitando 11 città. Maxima d’Olanda audace a piedi scalzi, ma non rinuncia alla sua gonna preferitaMaxima d’Olanda è sempre divisa tra mille impegni e stavolta ha preso parte a una visita a cui tiene particolarmente.