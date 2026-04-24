Tecnopolo arriva ‘It4lia’ Il nuovo supercomputer | Il Paese è protagonista

Al Tecnopolo si prepara l’installazione di un nuovo supercomputer chiamato ‘IT4LIA’. Si tratta di una macchina tra le più potenti al mondo, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale. La sua presenza è stata annunciata anche dal presidente del Cineca durante un episodio del podcast ‘Il Resto di Bologna’. Questa implementazione rappresenta un passo importante per la capacità di calcolo del Paese nel settore tecnologico.

Un altro supercomputer è in arrivo al Tecnopolo. Si chiama ‘ IT4LIA ’ ed è un calcolatore tra i più potenti al mondo, ottimizzato per l’ intelligenza artificiale, come anticipato anche da Francesco Ubertini (presidente del Cineca ) al nostro vodcast ‘Il Resto di Bologna’. Il supercomputer è cofinanziato da Euro HPC JU e dal ministero dell’Università: a breve si aggiungerà all’infrastruttura di calcolo gestita da Cineca in via Stalingrado. Nato all’interno dell’omonimo network italiano dell’AI Factory europea, avviato nel 2025 per sostenere lo sviluppo di un’infrastruttura di intelligenza artificiale nazionale e sicura, il nuovo sistema è progettato soprattutto per servire startup e pmi, ma sarà aperto e accessibile anche alla più ampia comunità di ricerca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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