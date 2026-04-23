Tecnopolo di Bologna arriva il supercomputer IT4LIA
Il Tecnopolo di Bologna si appresta a ricevere IT4LIA, uno dei supercomputer più potenti al mondo. Si tratta di un sistema di calcolo avanzato ideato per sostenere l’intelligenza artificiale. La presenza di questa infrastruttura mira a consolidare la posizione della città nella Data Valley europea. L’installazione di IT4LIA rappresenta un investimento nel settore tecnologico e digitale. La sua implementazione è prevista nel prossimo periodo.
Il Tecnopolo di Bologna si prepara ad accogliere uno dei supercomputer più potenti al mondo. Si chiama IT4LIA ed è un sistema di calcolo avanzato progettato per l’intelligenza artificiale, destinato a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nella Data Valley europea.Il nuovo calcolatore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
Il futuro di Democenter: "Le sedi del Tecnopolo vanno rilanciate in modo strategico"Rilanciare, in modo strategico e condiviso, lo sviluppo del sistema produttivo modenese, a partire dalla valorizzazione delle sedi del Tecnopolo di...
La protesta dei lavoratori al Tecnopolo per il trasferimento di ItaliaMeteo: “Una grande ingiustizia"Bologna, 10 marzo 2026 – “Una ingiustizia troppo grande, una scelta del governo che va a svantaggio dell’interesse nazionale”.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Pd, Avs, Civici e M5S: Mantenere ItaliaMeteo al Tecnopolo di Bologna; Progetti d'impresa - L'impatto dei Servizi ER2Digit su PA e PMI dell’Emilia-Romagna; Definitivo il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo a Roma: Bocciate tutte le alternative; ItaliaMeteo da Bologna a Roma: il Governo boccia tutti gli emendamenti dei dem.
Al Tecnopolo di Bologna un nuovo supercomputer ottimizzato per l'AI(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Arriva al Dama Tecnopolo di Bologna It4lia, uno dei supercomputer più potenti al mondo ottimizzato per l'intelligenza artificiale, realizzato da Dell Technologies ed E4 Comp ... msn.com
IT4LIA, il supercomputer per l’AI arriva a Bologna: infrastruttura tra le più potenti in EuropaA Bologna debutta IT4LIA, supercomputer AI da 160 Exaflops per startup, PMI e ricerca nell’ecosistema europeo. 01net.it
Autopromotec. . Siamo stanchi delle solite informazioni Ascolta da vicino chi sta guidando l'innovazione automotive! Futurmotive Talks 2026: due giorni di conferenze al DAMA Tecnopolo di Bologna, un hub europeo per Big Data e Intelligenza Artificiale. • Vei - facebook.com facebook
Sciopero a Cineca, i lavoratori del Tecnopolo in corteo x.com