Fontana dei Tre Leoni Assisi ringrazia i mecenati e i tecnici che hanno permesso il restauro | tutti i nomi

La città di Assisi ha espresso il proprio ringraziamento ai mecenati, agli imprenditori e alle imprenditrici che hanno contribuito al restauro della Fontana dei Tre Leoni, uno dei simboli storici del centro. L'intervento ha coinvolto tecnici e finanziatori, i cui nomi sono stati menzionati nel comunicato ufficiale. L’intervento ha riguardato il recupero della struttura, preservandone l’aspetto originale e la valenza storica.

La Città di Assisi ha voluto ringraziare i mecenati e gli imprenditori e imprenditrici che hanno reso possibile il restauro di uno dei simboli storici della città del Poverello: ovvero la Fonte di Piazza, conosciuta però da sempre con il nome di Fontana dei Tre Leoni. Un riconoscimento avvenuto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Ponte dei Leoni vandalizzato: a che punto sono i lavori di restauroI lavori di restauro partiti lo scorso mercoledì 14 gennaio, quando gli addetti ai lavori hanno montato il ponteggio in ferro che servirà per il... Askatasuna, i compagni che li hanno sponsorizzati: fuori tutti i nomiLa memoria è il miglior antidoto alla disonestà intellettuale e ai maldestri colpi di bianchetto. Una raccolta di contenuti Si parla di: Thiel, Vance e la pinza su Leone XIV. Fontana dei leoni, spostamento vicinoSpostamento della fontana dei leoni, sarà la Dipe costruzioni srl, ditta de L’Aquila, a occuparsi dei lavori: assegnato l’appalto per 380mila euro complessivi. Tre erano state le offerte pervenute. ilrestodelcarlino.it Il cenacolo dei Tre Leoni: gli aneddoti di Micheli. Spritz!L’ha chiamato il Cenecolo dei Tre Leoni, l’organizzatore Arturo Artom. Di certo, dopo le serate da Philip Reeker, console generale Usa a Milano, la serata di ... affaritaliani.it