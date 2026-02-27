A Lendinara si è disputata la settima giornata del campionato di serie A di Tchoukball, con incontri tra Monkeys e Caplaz contro OSGB Caronno Vikings e Solaro Blizzards. La giornata ha visto confronti che influiranno sulla posizione delle squadre in classifica e sulla qualificazione ai playoff. La manifestazione ha richiamato l’attenzione degli appassionati del torneo.

Nei giorni scorsi si è svolta a Lendinara la settima giornata di campionato di Serie A 2526, dove Monkeys e Caplaz hanno sfidato OSGB Caronno Vikings e Solaro Blizzards, in una giornata che decideva le sorti del campionato. Primo piatto di giornata la partita tra Monkeys e Vikings. I campioni europei faticano a trovare la lucidità che serve per mettere in cassaforte questa partita, con gli avversari che non mollano mai e continuano a combattere su ogni pallone: la squadra di casa riuscirà a trovare dopo poco tempo il proprio ritmo, vincendo la partita con il risultato agevole di 78 a 42. Come secondo match, il palazzetto in provincia di Rovigo offre uno dei piatti più interessanti di questo campionato: lo scontro tra due sapori intensi, Caplaz e Vikings, con vittoria da parte della squadra capitanata da Luca Missanelli per 66 a 57. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tchoukball, a Lendinara la settima giornata del campionato di serie A. Zona playoff per Monkeys e Caplaz

Argomenti discussi: Tchoukball Serie A: quattro su quattro e playoff in vista per Monkeys e Caplaz.

