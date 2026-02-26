Il Real Madrid ha vinto una partita importante in Champions League. Dopo il risultato, il giocatore ha affermato che questa vittoria rappresenta un messaggio forte contro il razzismo. La squadra ha dimostrato determinazione in campo. Molti tifosi e appassionati seguono con attenzione gli sviluppi di questa competizione. La vittoria ha suscitato reazioni positive tra i supporter del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria significativa battendo il Benfica 2-1, riuscendo così a qualificarsi per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Questo risultato non è solo un traguardo sportivo, ma una celebrazione di valori fondamentali come l’unità e la lotta contro il razzismo. Aurelien Tchouameni, centrocampista dei blancos, ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, affermando che rappresenta “tutti coloro che sono contro il razzismo”. Le parole di Tchouameni risuonano come un messaggio di speranza e inclusione, in un momento in cui il mondo ha più che mai bisogno di tali valori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tchouameni: “La vittoria del Real Madrid è un messaggio unito contro il razzismo”.

Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il RealIl Real Madrid somigliava in qualche modo a se stesso nella vittoria dominante della Champions League per il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa.

Il durissimo messaggio del Real Madrid ai suoi giocatori: “Senza Xabi Alonso la colpa è vostra”Florentino Perez non concede più scuse ai suoi calciatori, ritenuti da oggi gli unici responsabili della situazione: dovranno essere loro a salvare...

Temi più discussi: Il Real Madrid elimina Mourinho, decidono Tchouameni e Vinicius. Psg ok, pari contro il Monaco; Tchouaméni risponde prontamente e il Real Madrid pareggia con il Benfica in un duello elettrizzante per la Champions League; Tchouameni: Prestianni dice di aver detto maricones e non mono . Non cambia nulla; CHAMPIONS - Real Madrid-Benfica 2-1, Tchouameni e Vinicius regalano gli ottavi agli spagnoli.

Champions, Tchouaméni: Qualificazione del Real una vittoria contro il razzismoUna vittoria contro il razzismo. Cosi il centrocampista francese del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, ha definito e celebrato la ... sportmediaset.mediaset.it

Tchouaméni: Qualificazione Real, vittoria contro il razzismoIl centrocampista francese del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, ha definito la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale di Champions League come una vittoria contro il razzismo. Il co ... it.blastingnews.com

Gli era stata messa a disposizione una postazione tutta per lui, ma Mou ha snobbato il Real Madrid - facebook.com facebook

Un po’ tutti vorrebbero rivivere le emozioni e i ribaltamenti dei recenti incroci tra Real Madrid e Manchester City, ma Thibaut Courtois preferirebbe cambiare la tradizione x.com