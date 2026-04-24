Secondo i dati di Spotify, Taylor Swift e Bad Bunny sono gli artisti più ascoltati di sempre sulla piattaforma. Tra i singoli, “Blinding Lights” di The Weeknd si posiziona come il brano più ascoltato di tutti i tempi. La classifica mostra una predominanza di questi due artisti, riconosciuti come i principali protagonisti della musica in streaming a livello globale.

Sul trono ci sono solo loro Taylor Swift e Bad Bunny, la regina e il re della musica mondiale in streaming. Almeno secondo Spotify che per il suo 20esimo compleanno, ha pubblicato le classifiche per decretare i cantanti, gli album e i podcast più ascoltati. “Questi anni di ascolti da parte di centinaia di milioni di fan hanno rivelato artisti, storie e tendenze che non solo si sono affermati, ma sono entrati a far parte della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo”, dichiara in una nota la piattaforma che ad oggi conta 750 milioni di utenti abbonati. Intanto dopo l’uscita a sorpresa del videoclip ufficiale di “Elizabeth Taylor” di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift e Bad Bunny gli artisti più ascoltati di sempre nel mondo su Spotify. Tra i singoli svetta “Blinding Lights” di The Weeknd

Taylor Swift doesn’t understand Bad Bunny but still loves it.

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