A quattro mesi dall’uscita di The Life of a Showgirl, Taylor Swift ha annunciato un secondo visual tratto dal suo dodicesimo album in studio: il video di Opalite arriverà su Spotify e Apple Music venerdì 6 febbraio. La popstar ha dato confermato la notizia sul suo sito web, facendo partire un conto alla rovescia. Dopo la première sulle due piattaforme di streaming, il filmato sarà visibile da domenica 8 febbraio anche su YouTube. Opalite arriva dopo l’enorme successo del brano The Fate of Ophelia e del suo video correlato, inizialmente distribuito al cinema nell’ambito dell’evento Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, organizzato dalla cantautrice per celebrare la pubblicazione del disco, e poi su YouTube, due giorni dopo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Domani Taylor Swift presenterà il video di “Opalite” su Spotify e Apple Music

