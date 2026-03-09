A Cosenza, nel cuore della Calabria, Federico Belvedere è stato eletto al Consiglio provinciale con 5348 voti. La vittoria rappresenta un successo per il partito Italia del Meridione, che ha ottenuto risultati significativi in questa tornata elettorale. La sua elezione rafforza la presenza del partito nella provincia, confermando il sostegno degli elettori locali.

Nel cuore della Calabria, la provincia di Cosenza ha l’elezione di Federico Belvedere al Consiglio provinciale con un risultato netto di 5348 voti, confermando il radicamento del partito Italia del Meridione. Questo successo si inserisce nel più ampio scenario delle recenti elezioni provinciali che hanno portato Biagio Faragalli alla presidenza dell’amministrazione locale. Il dato elettorale non è solo una cifra, ma rappresenta la concretizzazione di anni di lavoro sul territorio, dove il movimento ha puntato su giovani amministratori capaci di gestire le istituzioni. La vittoria di Belvedere, consigliere comunale di Rende, arriva insieme a quella di Faragalli, segnando una nuova fase politica per la regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: Belvedere eletto con 5348 voti, trionfo IdM

