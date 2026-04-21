A Tbilisi si sono svolti i Campionati Europei di judo, con Gennaro Pirelli che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria dei -100 kg. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con il judoka napoletano che ha superato gli avversari in diverse sfide. La vittoria si è concretizzata durante la finale, davanti a un pubblico presente sul tatami.

Il tatami di Tbilisi è diventato il palcoscenico del trionfo napoletano, dove Gennaro Pirelli ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria dei -100 kg durante i Campionati Europei. L’atleta delle Fiamme Oro ha dominato la competizione in Georgia con una prestazione caratterizzata da una tecnica eccelsa e una gestione della gara estremamente matura. Il percorso verso l’apice continentale è stato segnato da una successione di sfide decisive contro avversari di alto profilo. Pirelli ha superato inizialmente Pantic, poi Kuczera ed Eich, per poi scontrarsi con Bilalov prima di affrontare la finale contro l’olandese Catharina, che ha sancito la sua vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Judo: trionfo d’oro per Pirelli, Napoli domina l’Europa

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