Tassa automobilistica Schifani | Operative le agevolazioni regionali
Sono stati avviati gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica stabiliti dalla legge di stabilità regionale per il periodo 2026-2028. Le misure sono ora pienamente attive e disponibili per i cittadini interessati. La normativa regionale ha previsto queste agevolazioni come parte delle disposizioni per il triennio indicato, garantendo la loro applicazione senza ulteriori passaggi burocratici.
Sono pienamente operativi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previsti dalla legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028. Si tratta, in particolare, della riduzione del bollo auto del 25 per cento su tutti i veicoli di nuova immatricolazione, rivolta alle imprese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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