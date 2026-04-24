Tassa automobilistica Schifani | Operative le agevolazioni regionali

Sono stati avviati gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica stabiliti dalla legge di stabilità regionale per il periodo 2026-2028. Le misure sono ora pienamente attive e disponibili per i cittadini interessati. La normativa regionale ha previsto queste agevolazioni come parte delle disposizioni per il triennio indicato, garantendo la loro applicazione senza ulteriori passaggi burocratici.