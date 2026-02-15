Ciclone Harry le imprese turistiche in ginocchio | l’Ordine dei Commercialisti chiede una proroga per le agevolazioni regionali

Il ciclone Harry ha causato grandi danni alle imprese turistiche della costa ionica, che ora temono di perdere le agevolazioni regionali a causa delle difficoltà logistiche. L’Ordine dei Commercialisti ha chiesto una proroga per consentire alle aziende di completare le pratiche, dato che molte di esse sono state impossibilitate a presentare le domande entro i termini previsti. Un esempio concreto arriva da alcuni hotel e agenzie di viaggio che hanno subito interruzioni nelle comunicazioni e nelle attività a causa del maltempo.

Le aziende della costa ionica rischiano di non riuscire a presentare le domande entro il 21 febbraio. L'Ordine segnala l'urgenza di posticipare il termine per non penalizzare chi sta ripartendo dopo l'emergenza Le aziende turistiche della costa ionica rischiano di perdere l'opportunità di accedere alle agevolazioni regionali: le istanze per l'Avviso pubblico D.D.G. n. 4613S11 del 19122024, destinate a sostenere il settore turistico-alberghiero, scadono il 21 febbraio 2026, ma per molte strutture la devastazione provocata dal ciclone Harry rende impossibile rispettare i termini. A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Messina Enrico Spicuzza che in una nota inviata ai colleghi, sottolinea la consapevolezza di come le imprese siano "in ginocchio" e quanto sia urgente ottenere una ulteriore proroga: "Numerose aziende non saranno in grado di rispettare l'imminente scadenza.