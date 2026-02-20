Patto per le Regionali | sì della Lega allo Schifani bis via libera a Tardino presidente dell' Autorità portuale

La Lega ha deciso di sostenere Renato Schifani per il suo secondo mandato alla guida della Regione, confermando il suo appoggio all’accordo del Patto per le Regionali. La scelta arriva dopo settimane di negoziati tra i partiti e si concretizza con il via libera all’elezione del presidente. Contestualmente, la Lega ha approvato anche la nomina di Tardino come nuovo presidente dell’Autorità portuale di Palermo. La decisione rafforza la presenza leghista nel panorama politico regionale e nei servizi portuali. La prossima riunione ufficiale si terrà tra pochi giorni.

Da un lato il presidente della Regione, Renato Schifani, incassa il sostegno della Lega per il secondo mandato a Palazzo d'Orleans. Dall'altro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ottiene il via libera del governatore alla nomina di Annalisa Tardino a presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. Dopo mesi di attriti politici, tra la Lega e il governatore siciliano (esponente di punta di Forza Italia) si apre una nuova fase di dialogo. Il segnale arriva direttamente dal direttivo regionale del partito riunito ieri a Messina, dove Matteo Salvini in video collegamento ha espresso esplicito appoggio a uno Schifani bis.