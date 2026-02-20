Puglia contrasto all’erosione costiera | incontro Decaro-presidenti delle Province Nel pomeriggio

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha deciso di riunire i presidenti delle province nel pomeriggio per discutere di interventi concreti contro l’erosione della costa alta, che minaccia le spiagge e le abitazioni. Durante l’incontro, si analizzeranno le strategie per proteggere il litorale e contenere i danni causati dall’erosione. L’obiettivo è definire un piano condiviso per intervenire in modo rapido ed efficace. La discussione si terrà presso la sede regionale.

Tweet della Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro incontra i presidenti delle province pugliesi per avviare una fase di programmazione di interventi di contrasto all'erosione della costa alta.