Taranto via Orsini | residenti denunciano vibrazioni e rischio sicurezza

A Taranto, i residenti di un condominio in via Orsini 2 segnalano da anni la presenza di vibrazioni provenienti dal traffico e il dissesto del manto stradale vicino al cavalcavia ferroviario, senza aver visto interventi risolutivi. La situazione ha portato a preoccupazioni sulla sicurezza, ma le autorità non hanno ancora adottato misure concrete per riparare le condizioni del manto e migliorare le condizioni di transitabilità.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto, i residenti del condominio di via Orsini 2 denunciano una situazione di rischio legata al dissesto del manto stradale nei pressi del cavalcavia ferroviario, segnalata da anni senza esiti concreti. Le criticità si manifestano attraverso vibrazioni avvertite all’interno degli appartamenti, che si intensificano al passaggio dei veicoli e alimentano timori per la stabilità degli edifici. Le segnalazioni, presentate più volte nel tempo, non hanno portato a interventi risolutivi. Nel settembre 2024 i condomini hanno formalizzato diffide tramite un legale, senza ottenere riscontri. A inizio 2026 la vicenda è stata portata all’attenzione della stampa locale, occasione in cui erano stati annunciati sopralluoghi tecnici e lavori, mai avviati.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, via Orsini: residenti denunciano vibrazioni e rischio sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Terremoto 3.9 in Calabria: vibrazioni avvertite fino a Taranto ADOC Taranto: “Inaccettabile far pagare la sosta ai disabili e ai residenti. Taranto merita equità e rispetto”L’ADOC Taranto, per voce del suo presidente Domenico Votano, denuncia con forza le nuove regole introdotte da Kyma Mobilità sulla sosta cittadina,... Altri aggiornamenti Si parla di: Sicurezza a rischio: inquilini condominio di via Orsini 2 lasciati nel pericolo: anni di silenzi e promesse disattese dal Comune. Taranto, una discarica in via Maestri del Lavoro. La rabbia dei residenti: «Ora basta»Cresce il malcontento dei residenti nel quartiere Salinella di Taranto per le condizioni di degrado in cui versa via Maestri del Lavoro d’Italia. A sollevare la denuncia sono stati i cittadini di via ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, tenta di molestare una ragazzina: folla tenta il linciaggio, salvato dalla poliziaMomenti di caos a Taranto, dove un uomo sospettato di aver tentato di importunare una ragazzina è stato circondato da un centinaio di persone in via Orsini. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ... affaritaliani.it