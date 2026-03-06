Terremoto 3.9 in Calabria | vibrazioni avvertite fino a Taranto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata sulla costa ionica calabrese, con epicentro a 22 chilometri di profondità, e le vibrazioni sono state percepite anche nel territorio del Tarantino. La terra ha tremato nel pomeriggio, interessando diverse zone tra Calabria e Puglia, senza segnalare danni o feriti. La Protezione Civile ha registrato le rilevazioni delle scosse in quest’area.

Una scossa sismica di magnitudo 3.9 ha interessato la costa ionica cosentina, con epicentro localizzato a 22 chilometri di profondità, provocando vibrazioni avvertite anche nel territorio del Tarantino. L'evento si è verificato oggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 15:51, senza che siano stati segnalati danni immediati o vittime nelle aree colpite. La percezione dell'onda sismica ha raggiunto i centri abitati della provincia di Taranto, confermando la sensibilità sismica dell'intero arco jonico. L'epicentro e la propagazione delle onde Il cuore pulsante dell'evento si trova sulla costa ionica della Calabria, precisamente nella zona costiera cosentina.