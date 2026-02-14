Nella mattinata di oggi, i genitori dei ragazzi della scuola

Diversi genitori sono in allarme per i gravi disagi che si presentano ogni giorno all’ingresso e all’uscita degli alunni della scuola secondaria " Leopardi " di Borgo San Giacomo. Ci sono i lavori in corso che mandano in tilt la viabilità. "Attualmente i pulmini non dispongono di uno spazio adeguato per la fermata e gli studenti sono costretti a scendere direttamente in mezzo alla strada – dice la capogruppo di FdI in Consiglio Michela Staffolani -. Inoltre, il vialetto che collega il parcheggio della chiesa alla scuola è stato chiuso per lavori: una situazione che obbliga molti genitori a fermarsi in doppia fila lungo la carreggiata, con conseguente aumento del traffico e dei rischi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scuola del Borgo, alunni in mezzo alla strada"

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, è importante adottare alcune semplici abitudini per favorire un ritorno sereno.

Un rimorchio agricolo si è ribaltato questa mattina lungo la strada a Collazzone, in provincia di Perugia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Scuola del Borgo, alunni in mezzo alla strada; BORGO FAITI, FARE LATINA: URGENTE LA BONIFICA DEL CANTIERE DELLA SCUOLA; La scuola primaria Cagnucci torna nella sede di via Napoli; Crolla un albero in giardino, paura alle scuole Dal Borro: Tragedia sfiorata.

Scuola del Borgo, alunni in mezzo alla stradaLa capogruppo Fdi Staffolani: Pulmini senza spazio, chiuso il vialetto dalla chiesa. L’assessore Tirroni: La sicurezza è una nostra priorità . ilrestodelcarlino.it

La scuolina del borgo storico di San Clemente non chiuderàNel cuore del centro storico di San Clemente, tra vicoli raccolti, case in pietra e scorci che raccontano storia e comunità, c’è una piccola scuola primaria ... chiamamicitta.it

La scuola di Borgo Tressanti ha celebrato ieri la Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un'occasione importante per sensibilizzare i bambini sull'importanza della gentilezza e del rispetto reciproco. Durante la giornata, le insegnanti hanno facebook