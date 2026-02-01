Francesco Tacente | Sentenza BOC | risultato importante per il Comune di Taranto Ora serve una riflessione seria e condivisa sul futuro della città

La Corte d’Appello di Lecce ha deciso che il Comune di Taranto non deve restituire i soldi dei Buoni Obbligazionari Comunali. Una sentenza che, per il Comune, rappresenta un risultato importante. Ora la città deve guardare avanti e riflettere seriamente sul suo futuro, senza più il peso di questa questione legale. La decisione apre nuove prospettive e pone la domanda su quali siano le prossime mosse per il rilancio della municipalità.

Accogliamo con favore la decisione della Corte d'Appello di Lecce che ha escluso l'obbligo, per il Comune di Taranto, di restituire le somme relative al contenzioso sui Buoni Obbligazionari Comunali. Si tratta senza dubbio di un risultato positivo per l'Ente e per l'intera comunità, che consente di allontanare un rischio finanziario che per anni ha gravato sui bilanci comunali e sulle prospettive di sviluppo della città. Allo stesso tempo, riteniamo doveroso avviare una fase di riflessione ampia, trasparente e responsabile sul futuro di Taranto e sull'utilizzo delle somme che il Comune aveva accantonato in vista dell'esito di questo giudizio.

