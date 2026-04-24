A Taranto si è svolta l’iniziativa denominata “Staffetta dell’Inclusione”, promossa dal Lions Club di Brescia. La manifestazione, che si sposta lungo diverse città italiane, si è svolta presso l’istituto Archimede, coinvolgendo studenti e personale scolastico. L’obiettivo principale è diffondere un messaggio di solidarietà e promuovere l’abbattimento delle barriere, in un percorso che attraversa diverse realtà del Paese.

Tarantini Time Quotidiano Fa tappa a Taranto la “Staffetta dell’Inclusione”, iniziativa promossa dal Lions Club Brescia che attraversa l’Italia con l’obiettivo di diffondere un messaggio di solidarietà e abbattimento delle barriere. Il 23 aprile 2026 il vessillo ufficiale è giunto in città proveniente dall’Istituto Calò di Grottaglie ed è stato consegnato dalla dirigente Rosanna Petruzzi alla dirigente Giusi Ditroia, agli studenti e ai docenti dell’IISS “Archimede”, che lo hanno accolto partecipando alle attività organizzate per l’occasione. Il simbolo della Staffetta rappresenta un passaggio ideale tra territori e comunità scolastiche, raccogliendo esperienze e impegno lungo il percorso iniziato nel Nord Italia.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, la Staffetta dell’Inclusione arriva all’istituto Archimede

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