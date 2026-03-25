Sport e disabilità sul sagrato del Duomo arriva il Circuito dell’Inclusione
Sabato 28 marzo, il sagrato del Duomo di Napoli sarà teatro di una tappa del primo Circuito dell’Inclusione, un evento dedicato allo sport e alla partecipazione delle persone con disabilità. L’iniziativa si svolge in una location simbolica e coinvolge diverse discipline sportive, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso l’attività fisica. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede diverse attività sportive dedicate ai partecipanti con disabilità.
Sabato 28 marzo mattinata di sport e attività aperte al pubblico con giovani atleti con disabilità cognitive e motorie e diverse realtà del territorio Sport e inclusione davanti al Duomo. Sabato 28 marzo il sagrato del Duomo di Napoli ospiterà una tappa del primo Circuito dell’Inclusione, iniziativa dedicata allo sport e alla partecipazione delle persone con disabilità. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 11.30 e coinvolgerà circa cento partecipanti, tra giovani atleti con disabilità cognitive e motorie, educatori e accompagnatori. La mattinata sarà organizzata con attività a rotazione della durata di circa venti minuti, in modo da permettere a tutti i partecipanti di prendere parte alle diverse esperienze previste. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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