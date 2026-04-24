A Taranto, il sindaco ha commentato l’evento del Giuramento degli allievi, sottolineando la sua rilevanza dal punto di vista istituzionale. Ha inoltre parlato dell’impegno messo dall’amministrazione locale nell’organizzazione della giornata. L’evento ha rappresentato un momento importante per la città, coinvolgendo la comunità e segnando un ritorno significativo per il territorio.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto il sindaco Piero Bitetti traccia un bilancio della giornata del Giuramento degli allievi, evidenziando il valore istituzionale dell’evento e l’impegno organizzativo sostenuto dal Comune. “Quella di oggi è una giornata che resterà nella storia di Taranto per i tanti allievi che hanno prestato Giuramento, per la presenza delle loro famiglie, ma anche per la riuscita di una manifestazione la cui gestione è stata una complessa macchina che ha visto il Comune di Taranto coinvolto in prima persona. Abbiamo fatto del nostro meglio per limitare i disagi ai cittadini, e questo nonostante la presenza di molti cantieri non rinviabili.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, Bitetti sul Giuramento: “Evento storico tra organizzazione e ritorno per la città”

Notizie correlate

Taranto, il sindaco Bitetti: “La Nave Garibaldi resti in città e diventi un polo museale”Tarantini Time QuotidianoIl sindaco di Taranto, Piero Bitetti, interviene sul futuro della Nave Garibaldi, esprimendo una posizione netta a favore...

Taranto: Bitetti chiede ai sindaci il controllo su saluteLa questione delle autorizzazioni ambientali e sanitarie nel territorio tarantino sta entrando in una fase decisiva, con il primo cittadino di...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Ex Ilva, Urso boccia la decisione di Bitetti: Un pessimo segnale.

Taranto, a sorpresa il sindaco Bitetti va a Roma: atteso al vertice sull'ex Ilva con il ministro UrsoIl primo cittadino parteciperà alla riunione sull’accordo di programma per il futuro del siderurgico, segnale chiaro di un passo indietro rispetto all’addio annunciato A sorpresa il sindaco di Taranto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Giuramento: una raffica di multe, rimozioni e polemiche in centroI divieti erano stati piazzati e da giorni le proteste per quella sosta interdetta erano fioccate anche sui social. Da ieri però a fioccare sono state le multe con tante rimozioni ... quotidianodipuglia.it