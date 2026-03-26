Taranto il sindaco Bitetti | La Nave Garibaldi resti in città e diventi un polo museale

Il sindaco di Taranto ha annunciato che la Nave Garibaldi resterà in città e sarà trasformata in un polo museale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che intende preservare la nave e valorizzarla come patrimonio storico. La proposta riguarda la collocazione stabile dell’unità navale all’interno di un’area cittadina dedicata alle esposizioni museali.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, interviene sul futuro della Nave Garibaldi, esprimendo una posizione netta a favore della permanenza dell’unità navale in città. “Sostegno pieno alle iniziative politiche e istituzionali che puntano a mantenere la Nave Garibaldi a Taranto e trasformarla in un polo museale di rilievo nazionale. Tale opportunità sarebbe una grande occasione di rilancio storico, turistico e culturale per la città. Il Comune di Taranto quindi si schiera a favore di ogni proposta o atto formale volto a scongiurare l’ipotesi di cessione dell’unità navale alla Repubblica Indonesiana.” Il primo cittadino sottolinea inoltre la necessità di una strategia più ampia per il territorio, legata al comparto della Difesa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, il sindaco Bitetti: “La Nave Garibaldi resti in città e diventi un polo museale” Articoli correlati Nave Garibaldi all’estero, la Camera di Commercio Brindisi-Taranto: “Occasione mancata per la città”Tarantini Time QuotidianoLa decisione di cedere gratuitamente all’estero la Nave Garibaldi suscita dispiacere e perplessità nella Camera di Commercio... Nave Garibaldi verso l’Indonesia, il rammarico di CONFAPI TarantoTarantini Time QuotidianoLa storica Nave Giuseppe Garibaldi (C 551), per oltre vent’anni unità di bandiera della Marina Militare, sembra ormai... Contenuti e approfondimenti su Nave Garibaldi Temi più discussi: Città vecchia, il PSI: Avviare subito il riconoscimento di interesse pubblico; Bitetti da Di Gregorio, il Pd ionico non gradisce: Preservare il perimetro politico della maggioranza; Sosta a pagamento, ADOC incalza il Comune: Risposte subito. Sindaco di Taranto, «Nave Garibaldi resti in città e diventi polo museale»Riassunto: Bitetti sostiene il mantenimento della Nave Garibaldi a Taranto e propone un polo museale per rilanciare storia, turismo e cultura. trmtv.it Articoli con argomento: ‘Sistema Difesa’Riassunto: Bitetti sostiene il mantenimento della Nave Garibaldi a Taranto e propone un polo museale per rilanciare storia, turismo e cultura. trmtv.it Riassunto: Bitetti sostiene il mantenimento della Nave Garibaldi a Taranto e propone un polo museale per rilanciare storia, turismo e cultura - facebook.com facebook Riassunto: Bitetti sostiene il mantenimento della Nave Garibaldi a Taranto e propone un polo museale per rilanciare storia, turismo e cultura x.com