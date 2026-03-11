Taranto | Bitetti chiede ai sindaci il controllo su salute

Il primo cittadino di Taranto ha chiesto ai sindaci dei comuni limitrofi di assumersi maggiori responsabilità nel controllo delle questioni ambientali e sanitarie. La discussione riguarda le autorizzazioni che regolano le attività in questa zona, con un'attenzione particolare alle competenze dei sindaci. La richiesta si inserisce in un momento in cui si valuta un rafforzamento dei poteri locali su queste tematiche.

La questione delle autorizzazioni ambientali e sanitarie nel territorio tarantino sta entrando in una fase decisiva, con il primo cittadino di Taranto che si schiera apertamente a favore di un potenziamento dei poteri locali. Piero Bitetti ha espresso il proprio appoggio all’iniziativa parlamentare mirata a modificare il Decreto Legge 19 del 2026, puntando sul ruolo cruciale che i sindaci devono avere nelle decisioni che impattano direttamente sulla salute pubblica e sull’ambiente. La proposta, depositata da un gruppo di deputati tra cui Viggiano, Stefanazzi, Simiani e Guerra, mira a inserire un emendamento specifico all’articolo 14, comma 3 della normativa in esame. 🔗 Leggi su Ameve.eu

