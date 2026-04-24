A Taranto un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver perseguitato e aggredito l’ex compagna, nonché alcuni suoi familiari. Le autorità hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo il soggetto responsabile di lesioni personali e atti persecutori. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione del provvedimento, che porta a un provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne tarantino, ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali e atti persecutori ai danni dell’ex compagna e di alcuni familiari. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno avuto origine lo scorso giugno dopo l’intervento di una Volante chiamata da una donna che aveva chiesto aiuto a seguito dell’ennesima aggressione da parte dell’uomo, già destinatario in precedenza di un ammonimento. Secondo quanto...🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, arrestato 30enne per stalking e aggressioni all’ex compagna

Notizie correlate

Milano: 30enne arrestato per rapina fallita, aggressioniUn trentenne italiano è stato arrestato a Milano per una serie di reati violenti commessi tra gennaio e marzo 2026.

Catania, arrestato un uomo accusato di stalking nei confronti dell’ex compagnaABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle pattuglie del Nucleo Radiomobile Le pattuglie dei Carabinieri, impegnate nel controllo costante del...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Era ai domiciliari ma spacciava cocaina, 46enne finisce in cella; Taranto: tangenti e appalti truccati, arrestato ex-vicesindaco; Arriva la Polizia e tenta di gettare la droga nel water e di cancellare tutto con l'acido, arrestato; Musica, Massimo Battista Drum Fest domenica 26 aprile alle ore 19:30.

Torna questa sera alle 20:30 su Studio 100 l’appuntamento in cui commentiamo le ultime notizie sportive, con Dario Gallitellii. Ospiti della puntata: • Gianluca Mongelli - avvocato e membro del Consiglio dei Saggi SS Taranto • Maurizio Calò - giornalista facebook

Assolti dopo aver fatto sesso con disabile sul bus di Taranto: «Non c'è prova che lei sia stata costretta» x.com