Asl Taranto l’Ordine infermieri chiede una guida stabile

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto ha richiesto una guida stabile per l’Asl locale. La richiesta è stata avanzata dal presidente dell’Ordine, che ha sottolineato la necessità di un riferimento chiaro e costante per migliorare la gestione del personale e dei servizi sanitari nella provincia. La comunicazione è stata pubblicata attraverso il quotidiano Tarantini Time.

Tarantini Time Quotidiano Il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, lancia un appello al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e all’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia affinché venga ristabilita una governance stabile all’interno dell’Asl di Taranto, dopo una fase di commissariamento che si protrae da mesi. “In un recente incontro, ho sottoposto all’assessore Pentassuglia soltanto alcune delle criticità esistenti nell’Asl di Taranto, in parte venutesi a creare durante questa fase di commissariamento e altre più datate e mai effettivamente affrontate -spiega il presidente dell’OPI Taranto-. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Asl Taranto, l’Ordine infermieri chiede una guida stabile Articoli correlati Nuove assunzioni alla Asl, ma in commissione mancano i dirigenti infermieri e l'ordine mette in guardia: "A rischio nomine e assistenza"L'Opi chiede all'azienda sanitaria di fare un passo indietro e revocare gli atti in autotutela, per rinominare una nuova commissione giudicatrice con... Liste d’attesa Cup, Vietri chiede accesso agli atti alla Asl di TarantoTarantini Time QuotidianoUna richiesta ufficiale di accesso agli atti per fare chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa del Centro unico di... Tutti gli aggiornamenti su Asl Taranto Temi più discussi: Infermieri di famiglia e di comunità: formati da ASL Taranto e OPI i primi 56; Sanità territoriale, formati a Taranto i primi 56 infermieri di famiglia e comunità; Sanità territoriale, concluso il primo corso per infermieri di famiglia a Taranto; Dialisi domiciliare assistita: innovazione in ASL Taranto. Sanitaservice Taranto, lavoratori in presidio sotto la sede dell'AslPresidio oggi davanti alla direzione generale dell'Asl di Taranto da parte di un gruppo di lavoratori e lavoratrici della Sanitaservice. (ANSA) ... ansa.it Visite cancellate all'insaputa dei pazienti. Scattano le ispezioni alla Asl di TarantoPrenotazioni di visite cancellate o spostate, in orari di servizio ma anche sospetti: all'alba o di notte. Al Cup di Taranto funziona così, senza che i diretti interessati lo sappiano. Perché? Per ... ilgiornale.it ASL Taranto - facebook.com facebook Asl Taranto lancia la dialisi domiciliare assistita: cure salvavita a casa, in RSA e Case di Comunità - News x.com