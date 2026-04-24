Tappa ligure per ‘SquisITA-L’Italia in un boccone’

Una tappa in Liguria fa parte del tour nazionale di ‘SquisITA-L’Italia in un boccone’. L’obiettivo è mettere in luce le specialità locali e promuovere i produttori del territorio. L’evento si svolge in una regione nota per i suoi prodotti tradizionali e mira a valorizzare le produzioni tipiche attraverso diverse iniziative. Partecipano rappresentanti di aziende agricole, caseifici e laboratori artigianali che presentano i loro prodotti.

(Adnkronos) – Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione Liguria. All’interno del ristorante 'Il Marin' dello chef. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Vanzulli (Metro Italia): “La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove” Notizie correlate Leggi anche: 'SquisITA – L'Italia in un boccone' fa tappa in Abruzzo ? Le salite del Giro d’Italia 2026: tutti i GPM e le categoria tappa per tappa. Giau, Duran e Piancavallo fanno pauraIl Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 aprile dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: ventuno tappe per tre settimane abbondanti... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Genova, SquisITA di METRO accende al Marin il confronto su prodotti liguri e filiera locale. Tappa ligure per ‘SquisITA-L’Italia in un boccone’L’evento ha rappresentato l’undicesima tappa del tour 'SquisITA-L’Italia in un boccone', promosso da Metro Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’a ... adnkronos.com Genova, SquisITA di METRO accende al Marin il confronto su prodotti liguri e filiera localeGenova, tappa di SquisITA: confronto tra produttori e ristorazione sulle eccellenze liguri e la filiera locale. ligurianotizie.it