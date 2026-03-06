' SquisITA – L' Italia in un boccone' fa tappa in Abruzzo ?

Roma, 6 mar. (AdnkronosLabitalia) - Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell'enogastronomia Made in Italy della Regione Abruzzo. All'interno del ristorante 'La Taverna del Conte' dello chef Fabio di Carlo a Pescara, Metro Italia ha organizzato un confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l'adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

