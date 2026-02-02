Tamponamento a catena in tangenziale coinvolte 12 auto e traffico in tilt

Questa mattina, sulla tangenziale di Modena, si è verificato un maxi tamponamento. Dodici auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha causato il blocco totale del traffico tra le uscite 3 e 4, in direzione Milano. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita, ma la circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia per gestire la situazione.

Questa mattina intorno alle ore 8:00 si è verificato un incidente sulla tangenziale di Modena è accaduto nel tratto compreso fra le uscite 3 (Modena Est) e 4 (Torrazzi), direzione Milano. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto ben dodici automobili lungo la corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze significative. Una squadra dei Vigili del Fuoco è stata impegnata per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

