Tamponamento a catena in tangenziale coinvolte 15 auto e traffico in tilt

Questa mattina alle otto, un tamponamento a catena ha bloccato la tangenziale di Modena tra le uscite 3 e 4, in direzione Milano. Sono state coinvolte una quindicina di auto e il traffico si è subito messo in coda. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i mezzi venivano spostati e la viabilità tornava alla normalità.

Incidente stamattina in zona Modena est. Lunghe code in ambo i sensi di marcia. Feriti lievi Questa mattina intorno alle ore 8:00 si è verificato un incidente sulla tangenziale di Modena è accaduto nel tratto compreso fra le uscite 3 (Modena Est) e 4 (Torrazzi), direzione Milano. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto ben quindici automobili lungo la corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze significative. Una squadra dei Vigili del Fuoco è stata impegnata per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

