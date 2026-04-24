Talenti in cucina | 9 scuole campane si sfidano a Benevento

Nove scuole alberghiere provenienti dalla regione campania si sono incontrate presso l’IPSAR Le Streghe di Benevento per partecipare alla competizione Cucina e Magia. L’evento ha visto coinvolti studenti intenzionati a mettere alla prova le proprie abilità in cucina, con l’obiettivo di favorire un collegamento diretto tra formazione scolastica e mondo del lavoro. La gara ha coinvolto giovani talenti pronti a dimostrare le proprie capacità professionali.

?? Cosa sapere Nove istituti alberghieri campani si sono sfidati all'IPSAR Le Streghe di Benevento. Il concorso Cucina e Magia mette in contatto gli studenti con il mercato lavorativo. Nove istituti alberghieri della Campania si sono sfidati all'IPSAR ‘Le Streghe’ di Benevento per l'undicesima edizione del concorso ‘Cucina e Magia’, un evento che ha protagonisti studenti impegnati in prove pratiche di enogastronomia, sala, vendita e accoglienza turistica. La giornata, iniziata ieri mattina c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talenti in cucina: 9 scuole campane si sfidano a Benevento Notizie correlate Boxe a Montecatini: i giovani talenti si sfidano al PalavinciIl Palavinci di Montecatini Terme, situato in Via Leonardo da Vinci 50, ospiterà dal 17 al 19 aprile 2026 le Fasi Interregionali dei Campionati... Busto Arsizio: i migliori talenti della moda si sfidano nel distrettoMercoledì 15 e giovedì 16 aprile, Busto Arsizio ospiterà la quinta edizione della Gara Nazionale della Moda, un confronto tecnico che vedrà...