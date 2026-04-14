A Busto Arsizio si terrà mercoledì 15 e giovedì 16 aprile la quinta edizione della Gara Nazionale della Moda, un evento dedicato agli studenti delle classi quarte provenienti da tutta Italia. Durante le giornate, i partecipanti si sfideranno in prove tecniche legate al settore moda, in un contesto che coinvolge diverse scuole del paese. L'iniziativa si svolge nel distretto dedicato all'industria della moda, che rappresenta un punto di riferimento nazionale.

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, Busto Arsizio ospiterà la quinta edizione della Gara Nazionale della Moda, un confronto tecnico che vedrà protagonisti gli studenti delle classi quarte selezionati in tutta Italia. L’evento, organizzato dagli istituti ACOF Olga Fiorini presso la sede di via Varzi, si inserisce nel solco del successo ottenuto l’anno scorso a Reggio Calabria, dove il primato nazionale è stato conquistato da Leonardo Elzi, allievo dell’IT Sistema Moda Olga Fiorini. Il valore del merito e la continuità di un distretto storico. La competizione non rappresenta solo un test accademico per i migliori talenti della moda nazionale, ma segna un punto d’arrivo per il percorso formativo degli istituti coinvolti, che celebrano contemporaneamente i loro 70 anni di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Busto Arsizio: i migliori talenti della moda si sfidano nel distretto

Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del...

Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...

Paura nel tardo pomeriggio a Busto Arsizio, camion urta balcone in via Turati. - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 07:26 13/04/2026 A8 MILANO-VARESE Milano CODA di 2 km per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza dal km 23 x.com