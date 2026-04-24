Tajani ' mi pare ovvio che non pagheremo le spese alla Svizzera'
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non intende pagare le spese mediche richieste dalla Svizzera per alcuni ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. La risposta è arrivata in merito alla richiesta di rimborso avanzata dal paese vicino per le spese sostenute dai giovani feriti durante l’incidente. Tajani ha affermato che non ci sono intenzioni di coprire tali costi.
"Mi pare che sia ovvio che non paghiamo": è la risposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla domanda sulla richiesta di rimborso spese mediche da parte della Svizzera all' Italia per ragazzi rimasti a feriti nella tragedia di Crans-Montana. "La responsabilità è solo di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c'è alcuna responsabilità italiana", ha ribadito Tajani.🔗 Leggi su Lanazione.it
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È durato 11 minuti il consiglio dei ministri presieduto da #Tajani che ha approvato il decreto legge che corregge il #decretosicurezza ampliando la platea di chi può asssitere un migrante che sceglie il rimpatrio volontario x.com