Tajani ' mi pare ovvio che non pagheremo le spese alla Svizzera'

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non intende pagare le spese mediche richieste dalla Svizzera per alcuni ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. La risposta è arrivata in merito alla richiesta di rimborso avanzata dal paese vicino per le spese sostenute dai giovani feriti durante l’incidente. Tajani ha affermato che non ci sono intenzioni di coprire tali costi.