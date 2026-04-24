Taìna Gravier figlia della top argentina Valeria Mazza e Alexander Gravier ha festeggiato 18 anni | è uguale alla mamma e sogna la musica

Taína Gravier ha compiuto 18 anni il 22 aprile. È figlia della famosa modella argentina e di un imprenditore. La ragazza assomiglia molto alla madre. Ha espresso l’interesse per la musica e sogna di diventare una cantante o artista nel settore. La famiglia ha condiviso l’evento sui social, mostrando alcune foto della festa e delle celebrazioni.

La piccola di casa è diventata grande, ed è uguale alla mamma: Taína Gravier, figlia della supermodella argentina Valeria Mazza e dell’imprenditore Alexander Gravier, ha festeggiato 18 anni il 22 aprile, e promette di diventare una stella. Taína Gravier, figlia di Valeria Mazza, compie 18 anni. A condividere la gioia per il traguardo della figlia Taína, ultimogenita, è stata proprio mamma Valeria Mazza, con un carosello di foto che ritraggono la figlia da piccolissima sino alla maggiore età: « Quanti abbracci, baci, sguardi complici, risate, chiacchiere infinite! Brindo ai tuoi 18 anni, affinché si avverino tutti i tuoi desideri». GUARDA LE FOTO Le top model più belle di sempre, dagli Anni ’50 a oggi.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Taìna Gravier, figlia della top argentina Valeria Mazza e Alexander Gravier, ha festeggiato 18 anni: è uguale alla mamma e sogna la musica Notizie correlate A Bormio spunta… Valeria Mazza: la top model in tribuna per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi(Adnkronos) – Sorpresa a Bormio per le Olimpiadi di Milano Cortina, dove in mattinata arriva anche Valeria Mazza, in tribuna per godersi il SuperG di... Gravier: "Mamma mi dice che fa tutto parte del gioco. Chi è? Valeria Mazza..."“Sta cercando Tiziano? Guardi, vede quella struttura bianca? Uscirà da lì tra un po’…”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Taína Gravier compie 18 anni ed è la fotocopia di mamma Valeria Mazza (e sogna di diventare una popstar). Taína, la figlia di Valeria Mazza, compie 18 anni ed è identica alla mammaLa piccola di casa è diventata grande, ed è uguale alla mamma: Taína Gravier, figlia della supermodella argentina Valeria Mazza e dell’imprenditore Alexander Gravier, ha festeggiato 18 anni il 22 ... amica.it Taína Gravier compie 18 anni ed è la fotocopia di mamma Valeria Mazza (e sogna di diventare una popstar)La top model ha festeggiato su Instagram la maggiore età della sua figlia più piccola che le somiglia tantissimo ... elle.com