A Bormio spunta… Valeria Mazza | la top model in tribuna per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi

A Bormio, la presenza di Valeria Mazza ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La top model si è seduta in tribuna per tifare il figlio Tiziano Gravier, impegnato nel SuperG. La mamma e modella argentina ha fatto visita alla località alpina, osservando da vicino la prova di suo figlio alle gare di sci.

(Adnkronos) – Sorpresa a Bormio per le Olimpiadi di Milano Cortina, dove in mattinata arriva anche Valeria Mazza, in tribuna per godersi il SuperG di suo figlio Tiziano Gravier. La top model argentina, grande protagonista della tv italiana tra gli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, è tornata in Italia con tutta la famiglia.

