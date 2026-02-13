Tiziano, figlio dell’ex top model Valeria Mazza, ha raccontato che sua mamma gli dice che tutto fa parte del gioco, mentre si prepara a gareggiare come sciatori per l’Argentina ai prossimi Mondiali. La sua passione per lo sci è nata grazie al fratello maggiore, anche se lui avrebbe preferito diventare rugbista.

“Sta cercando Tiziano? Guardi, vede quella struttura bianca? Uscirà da lì tra un po’.”. Ok, fase 1, individuazione: completata. Inizia la fase 2: attesa. Volontari, un medico, addetti alla manutenzione, tifosi, gente, un gigante con gli sci in spalla (oh, ma era Lehto?), eccetera eccetera eccetera. Qualche nuvola in cielo ma c’è il sole. Buon segno? Boh, facciamo finta lo sia. Squilla il telefono, qualche passo qua e qualcun altro là, gente gente gente. Poi. Butto giù la telefonata. Fase 3, aggancio: c-o-m-p-l-e-t-a-t-a. “Tiziano, cosa dice, mi dedica due minuti?”. “Sì dai va bene”. Tiziano Gravier, 24enne nazionale argentino di sci, è il figlio di Valeria Mazza, top model degli anni Novanta, e Alejandro Gravier, imprenditore di alto livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gravier: "Mamma mi dice che fa tutto parte del gioco. Chi è? Valeria Mazza..."

Approfondimenti su valeria mazza

Valeria Mazza torna in Italia per sostenere uno dei suoi figli alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Valeria Mazza fa il tifo per Tiziano Gravier alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su valeria mazza

Argomenti discussi: Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci di Milano-Cortina 2026; Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci argentino alle Olimpiadi invernali 2026; Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza alle Olimpiadi invernali; Olimpiadi: Valeria Mazza in tribuna a Bormio per tifare il figlio Tiziano Gravier nel SuperG.

Dalle passerelle internazionali al palco dell’Ariston, negli anni il Festival di Sanremo ha ospitato alcune tra le top model più celebri al mondo, la svolta è arrivata negli anni ’90 con Valeria Mazza al fianco di Pippo Baudo. Il Festival della canzone italiana si conf - facebook.com facebook

Valeria Mazza a Bormio per le Olimpiadi: la top model a vedere il figlio Tiziano Gravier a Milano Cortina x.com