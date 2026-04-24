Taekwondo Activa Kombat agli Italiani | quattro cinture rosse e qualche rammarico

Durante i campionati italiani di cinture rosse tenutisi a Varese, l’Activa Kombat ha partecipato con tre atleti. Martina Grieci, nella categoria -47 kg, e Gianmarco Cacioppo e Mattia Rossi, entrambi in quella -61 kg, hanno rappresentato la società pesarese. La competizione si è conclusa con quattro cinture rosse assegnate, lasciando però alcuni atleti con rammarico per le eliminazioni e le sfide affrontate durante l’evento.

L’Activa Kombat torna dai campionati italiani di cinture rosse di Varese con un po’ di rammarico. La società pesarese era presente con tre atleti: Martina Grieci, categoria -47kg, Gianmarco Cacioppo e Mattia Rossi, entrambi in categoria -61 kg. Martina, che ha solo 12 anni ed era al suo primo campionato italiano, paga l’emozione uscendo agli ottavi di finale, perdendo di un solo punto l’accesso ai quarti. Gianmarco passa i primi turni, poi in semifinale perde concentrazione e non sfrutta l’occasione per accedere alla finale: l’incontro finisce 3 pari, ma la preferenza va all’avversario. Mattia, infortunatosi una settimana prima dell’incontro, passa bene i primi turni prima di cedere di un punto in semifinale contro il futuro campione italiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Taekwondo, Activa Kombat agli Italiani: quattro cinture rosse e qualche rammarico Notizie correlate Taekwondo, campionati italiani cadetti cinture rosse: risultati e highlightsÈ una grande giornata per il taekwondo italiano: è andata in scena la prima giornata dedicata alle cinture rosse. Taekwondo, Campionato italiani cadetti: cinture nere, risultati ed highlightsL’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, ha sancito un punto di svolta... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Taekwondo, Activa Kombat agli Italiani: quattro cinture rosse e qualche rammarico. Taekwondo, Activa Kombat agli Italiani: quattro cinture rosse e qualche rammaricoL’Activa Kombat torna dai campionati italiani di cinture rosse di Varese con un po’ di rammarico. La società pesarese ... sport.quotidiano.net Taekwondo. Grestini, bronzo agli Europei universitariOgni volta che gli atleti dell’Activa Kombat partono per partecipare a qualche competizione non c’è occasione in cui non tornino con una medaglia. L’ultimo grande risultato è il bronzo riportato a ... sport.quotidiano.net