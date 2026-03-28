Taekwondo campionati italiani cadetti cinture rosse | risultati e highlights

Oggi si è svolta la prima giornata dei campionati italiani di taekwondo dedicata alle cinture rosse nella categoria cadetti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con diverse gare in programma. I combattimenti si sono concentrati su diverse discipline e categorie di peso, offrendo uno sguardo sulle nuove promesse del settore.

È una grande giornata per il taekwondo italiano: è andata in scena la prima giornata dedicata alle cinture rosse. I risultati Un movimento in forte crescita, un’attenzione crescente e tanta passione. Il taekwondo italiano si conferma in ascesa e la prova è arrivata anche oggi con i campionati italiani cadetti. Si tratta di un’edizione da record, con 569 atleti iscritti: non si era mai arrivati a toccare una cifra tanto elevata per quest’età. L’evento, in programma presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio, è articolato su due giorni, 28 e 29 marzo. Oggi era dedicato alle cinture rosse, domani sarà la volta delle cinture nere. Di conseguenza, oggi sono stati assegnati i titoli di Campione e Campionessa Italiani in tutte le classi di peso. 🔗 Leggi su Sportface.it

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