Taekwondo Campionato italiani cadetti | cinture nere risultati ed highlights

L’edizione attuale dei Campionati Italiani Cadetti di taekwondo si è tenuta presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio. La competizione ha coinvolto atleti cadetti, con la partecipazione di numerosi giovani cinture nere. Sono stati assegnati titoli in diverse categorie di peso, e sono stati presentati vari risultati e momenti salienti della manifestazione.

L’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, ha sancito un punto di svolta storico per le categorie giovanili della Federazione. Il dato relativo alle adesioni ha delineato uno scenario di crescita senza precedenti con la partecipazione di 569 atleti, un numero mai registrato in questa specifica fascia d’età. Tale affluenza non costituisce soltanto un successo organizzativo, ma si configura come la prova tangibile di un movimento in costante espansione in Italia. L’evento, svoltosi sotto l’egida della FITAU, ha messo in luce i talenti emergenti del panorama italiano. Festeggia la ASD TKD Greco Academy che ha conquistato il gradino più alto del podio in due categorie grazie alle prestazioni di Alessandro Ieluzzi nei -41 kg e Alessandro Borda nei -45 kg. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Taekwondo, Campionato italiani cadetti: cinture nere, gli highlights delle gareL’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, ha sancito un punto di svolta... Taekwondo, campionati italiani cadetti cinture rosse: risultati e highlightsÈ una grande giornata per il taekwondo italiano: è andata in scena la prima giornata dedicata alle cinture rosse. Contenuti e approfondimenti su Taekwondo Campionato italiani cadetti... Temi più discussi: Campionati Italiani Cadetti A2, a Leinì assegnati i titoli maschili della prima giornata; Taekwondo, a Busto Arsizio i campionati italiani cadetti; Viola Andrea Gurin di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti A2; Busto ospita gli italiani cadetti di taekwondo. E si candida per il G1 olimpico. Taekwondo, Campionato italiani cadetti: cinture nere, gli highlights delle gareL’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, ha sancito un punto di svolta storico per le ... sportface.it Taekwondo: Campionati italiani cadetti, assegnati 40 titoliSi sono svolti a Busto Arsizio (Varese) i Campionati italiani cadetti di taekwondo in due giornate di gare. Ben 40 i titoli assegnati, con 569 atleti iscritti e un livello tecnico di rilievo. Tra le p ... napolimagazine.com Ancora una volta #BustoArsizio è "capitale" del taekwondo - facebook.com facebook Taekwondo: record di partecipazione ai Campionati italiani cadetti. Assegnati 40 titoli, Cito "la risposta degli appassionati è un segnale" #ANSA x.com