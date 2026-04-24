Tabaccaia uccisa disordini e intemperanze in aula | parti civili allontanate e legale della difesa ' scortato'

Durante il penultimo giorno del processo in tribunale a Foggia, si sono verificati disordini e comportamenti irrispettosi in aula. Le parti civili sono state allontanate e l’avvocato della difesa dell’imputato, un uomo di 45 anni, è stato scortato. La discussione riguardava l’arringa difensiva nel procedimento penale per l’omicidio di una donna di 72 anni, avvenuto due anni fa.