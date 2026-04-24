Tabaccaia uccisa disordini e intemperanze in aula | parti civili allontanate e legale della difesa ' scortato'

Da foggiatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il penultimo giorno del processo in tribunale a Foggia, si sono verificati disordini e comportamenti irrispettosi in aula. Le parti civili sono state allontanate e l’avvocato della difesa dell’imputato, un uomo di 45 anni, è stato scortato. La discussione riguardava l’arringa difensiva nel procedimento penale per l’omicidio di una donna di 72 anni, avvenuto due anni fa.

Disordini e intemperanza in aula per il penultimo atto - ovvero l’arringa difensiva dell’avvocato Benedetto Maria Scippa, per l’imputato 45enne Redouane Mossli - del processo in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia per l’omicidio di Franca Marasco, 72enne assassinata nell’agosto di due.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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