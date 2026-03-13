Appalti pilotati Ruffano e Sanarica in aula come parti civili Maglie sceglie di restare fuori

I Comuni di Ruffano e Sanarica si sono costituiti parte civile in un procedimento legale collegato a un’inchiesta sulle assegnazioni pilotate di appalti pubblici nel Salento. Durante l’udienza, i rappresentanti dei due comuni hanno partecipato come parti civili, mentre il comune di Maglie ha deciso di non essere presente nel processo. La vicenda riguarda un presunto sistema di favoritismi nelle assegnazioni di lavori pubblici.

All'udienza preliminare il giudice Rizzo ha accolto l’istanza avanzata due dei tre comuni coinvolti nell’inchiesta su una presunta associazione a delinquere dedita ai reati contro la pubblica amministrazione. In 25 rischiano il processo. Solo uno chiede di patteggiare RUFFANOMAGLIESANARICA - I Comuni di Ruffano e Sanarica saranno parte civile nell’eventuale processo innescato dall’inchiesta su un sistema di assegnazioni pilotate degli appalti pubblici nel Salento. Oggi, durante l’udienza preliminare, il giudice del tribunale di Lecce Marcello Rizzo ha accolto le istanze di costituzione avanzate rispettivamente dagli avvocati Vincenzo Farina del foro di Brindisi e Cosimo D'Agostino del foro di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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