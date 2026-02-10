Caso Farfalle | Emanuela Maccarani affida la difesa a Cecconi ex legale di Berlusconi Subito battaglia sulle parti civili
Questa mattina a Monza si è aperto il processo che vede Emanuela Maccarani sul banco degli imputati. L’allenatrice è accusata di aver maltrattato e vessato alcune atlete della squadra di ginnastica ritmica. Subito si sono fatte sentire le parti civili, mentre l’avvocato di Maccarani ha deciso di affidare la difesa a Cecconi, ex legale di Berlusconi. La prima udienza si è aperta con tensione e scontri tra le parti.
È subito battaglia alla prima udienza a Monza del processo che vede sul banco degli imputati Emanuela Maccarani, accusata di maltrattamenti e vessazioni morali sulle giovani stelle della ginnastica ritmica. New entry nelle fila difensive: il pezzo da novanta è una celebrity del Foro di Milano, Federico Cecconi, protagonista nell’assoluzione del suo assistito Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter ottenuta – secondo lui – non per un cavillo (come qualcuno aveva malignato) ma per questioni di sostanza. Sarà. Accompagnato da un paio di assistenti, sgargianti calzettoni turchesi con i rombi, a suo modo elegante, calca la scena con autorevolezza e grande self confidence. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
