Caso Farfalle | Emanuela Maccarani affida la difesa a Cecconi ex legale di Berlusconi Subito battaglia sulle parti civili

Questa mattina a Monza si è aperto il processo che vede Emanuela Maccarani sul banco degli imputati. L’allenatrice è accusata di aver maltrattato e vessato alcune atlete della squadra di ginnastica ritmica. Subito si sono fatte sentire le parti civili, mentre l’avvocato di Maccarani ha deciso di affidare la difesa a Cecconi, ex legale di Berlusconi. La prima udienza si è aperta con tensione e scontri tra le parti.

È subito battaglia alla prima udienza a Monza del processo che vede sul banco degli imputati Emanuela Maccarani, accusata di maltrattamenti e vessazioni morali sulle giovani stelle della ginnastica ritmica. New entry nelle fila difensive: il pezzo da novanta è una celebrity del Foro di Milano, Federico Cecconi, protagonista nell’assoluzione del suo assistito Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter ottenuta – secondo lui – non per un cavillo (come qualcuno aveva malignato) ma per questioni di sostanza. Sarà. Accompagnato da un paio di assistenti, sgargianti calzettoni turchesi con i rombi, a suo modo elegante, calca la scena con autorevolezza e grande self confidence. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Farfalle: Emanuela Maccarani affida la difesa a Cecconi, ex legale di Berlusconi. Subito battaglia sulle parti civili Approfondimenti su Farfalle Ginnastica Processo Satnam bis, battaglia sulle parti civili: "I lavoratori ora vogliono giustizia" Caso Pedrazzini: è battaglia tra le parti È in corso il processo di primo grado riguardante la morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato nel pozzo della sua abitazione di Cerrè Marabino nell’aprile 2022. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Farfalle Ginnastica Argomenti discussi: Caso Farfalle, si apre il processo Maccarani: alla sbarra il metodo della ginnastica ritmica d'élite; Maltrattamenti sulle ginnaste, al via a Monza il processo Maccarani; Ritmica, si ritira Laura Paris: era l’ultima del gruppo storico delle Farfalle; Basta obbligare i bambini a baciare zii e nonni: ecco come insegnargli il valore del consenso - fem. Caso Farfalle, a Monza il processo per Emanuela MaccaraniL’ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica è accusata di maltrattamenti aggravati sulle atlete. Lei ribadisce la sua versione: Quelle violenze non esistono ... rainews.it Maltrattamenti sulle ginnaste azzurre, la versione di Maccarani: A processo porteremo la giusta conoscenza dei fattiL’ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica e responsabile dell'Accademia internazionale delle Farfalle di Desio in Brianza questa mattina al Tribunale di Monza per l'apertura del dibattimento ... ilgiorno.it Caso Farfalle, a Monza il processo per Emanuela Maccarani. L’ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica è accusata di maltrattamenti aggravati sulle atlete x.com Quando hai le farfalle in dispensa, ci sono solo due corsi d'azione possibili: Dieci minuti nell'acqua bollente, scolare, due salti in padella con un buon sugo... e buon appetito! Correre a comprare le Trappole Salvadispensa Zig Zag! Se ti trovi nel caso n - facebook.com facebook

